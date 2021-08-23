Двое пострадали при столкновении пяти машин на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей в Шоссейном проезде на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 20:40 в Шоссейном проезде в районе дома №8 столкнулись два автомобиля, которые затем врезались еще в три припаркованных машины. Все транспортные средства получили механические повреждения. Кроме того, в результате ДТП пострадали два человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Столичный департамент транспорта ранее рекомендовал объезжать участок, где произошла авария.