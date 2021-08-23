Из-за гибели трех человек при пожаре в гостевом доме под Псковом возбудили дело

ТАСС, 23 августа. Следственными органами СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в гостевом доме под Псковом трех человек. Об этом сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК России.

"<...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 21 августа в результате пожара в гостевом доме "Поместье Званское" в деревне Подборовье-1 Псковского района погибли трое из шести постояльцев. "По предварительным данным, в сгоревшем доме отсутствовали средства пожаротушения и пожарной сигнализации, в связи с чем пострадавшие были лишены возможности получить своевременное оповещение после возгорания и погибли в результате отравления продуктами горения", - пояснили в ведомстве.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в субботу в 03:23 мск, горел частный гостевой двухэтажный деревянный дом размером 12 на 15 м в деревне Подборовье-1 в 10 км от Пскова. По прибытии на место первых пожарных подразделений здание горело открытым пламенем, обрушилась кровля. Личности погибших устанавливаются. Еще одна женщина пострадала, ее госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом позвоночника", возможно, она выпрыгнула со второго этажа. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропечи в сауне.