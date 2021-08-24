В Нижегородской области и Мордовии ввели межрегиональный режим ЧС из-за пожаров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии.

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"Принято решение о введении в лесах Республики Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, решено усилить авиационную группировку. "Уже завтра планируется прибытие двух вертолетов и самолетов Бе-200ЧС МЧС России. Технику задействуют на тушении очагов природных пожаров на границе Республики Мордовия и Нижегородской области", - добавили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на территории Мордовского государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" им. П. Г. Смидовича действуют два очага природных пожаров. В северо-западной части территории заповедника площадь активного горения составляет 10 га. В северо-восточной части - 120 га, на территории городского округа город Первомайск - 2 га.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа после грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области. На место направили спасателей и пожарных из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал".