{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Детсад в Чите закрыли на время проверки из-за пищевого расстройства у 16 воспитанников

Состояние детей оценивается как удовлетворительное

ЧИТА , 24 августа. /ТАСС/. Администрация Читы закрыла детсад №68 на время проверки после того, как там выявили пищевое расстройство у 16 воспитанников. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации.

"Деятельность учреждения приостановлена на время расследования. Комитет образования города Читы находится в тесном контакте с органами Роспотребнадзора и центра гигиены с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Родители детей обратились в больницу 23 августа, после обследования всех отправили на амбулаторное лечение. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Проверку начали прокуратура и Роспотребнадзор.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Выяснить причины нетипичного нападения тигра на людей в Хабаровском крае поможет вскрытие
23 августа погиб работник на лесозаготовке в Нанайском районе
Читать полностью