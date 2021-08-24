Детсад в Чите закрыли на время проверки из-за пищевого расстройства у 16 воспитанников

ЧИТА , 24 августа. /ТАСС/. Администрация Читы закрыла детсад №68 на время проверки после того, как там выявили пищевое расстройство у 16 воспитанников. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации.

"Деятельность учреждения приостановлена на время расследования. Комитет образования города Читы находится в тесном контакте с органами Роспотребнадзора и центра гигиены с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Родители детей обратились в больницу 23 августа, после обследования всех отправили на амбулаторное лечение. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Проверку начали прокуратура и Роспотребнадзор.