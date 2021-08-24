Бывший замначальника Дальневосточной таможни получил 12 лет строгого режима за взятку

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Владивостока признал бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергея Федорова виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Приморского края. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет строгого режима со штрафом более 100 млн рублей.

"Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере более 103 млн рублей. Кроме того, суд лишил его специального звания генерал-майор таможенной службы", - говорится в сообщении.

Для отбывания наказания суд определил колонию строгого режима.

Как установил суд, с января 2016 года по октябрь 2017 года Федоров получил взятку от генерального директора коммерческой организации за неприменение в отношении грузов компании таможенного контроля и ускорение процедур. Сумма взятки превысила 34 млн рублей.