Условные сроки назначили трем рыбакам в Хабаровском крае за добычу икры на 8,9 млн рублей

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Суд назначил условные сроки троим жителям Хабаровского, Приморского и Краснодарского краев за незаконный вылов лосося и добычу икры на 8,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

"Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года и взыскал причиненный государству ущерб в полном объеме", - говорится в сообщении.

Местного жителя и двоих приезжих из Краснодарского и Приморского краев признали виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная в местах нереста, группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба".

В августе-сентябре 2020 года мужчины выловили свыше 700 самок кеты в реке Гырбыкан в месте нереста тихоокеанских лососей. Рыбу они ловили с помощью сети, не имея на это специального разрешения. Осужденные изготовили 171,83 кг соленой икры. Ущерб государству составил 8,9 млн рублей.