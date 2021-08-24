На Камчатке зарегистрировали парогазовый выброс вулкана Шивелуч

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 августа. /ТАСС/. Парогазовый выброс с содержанием пепла высотой до 3,5 км зафиксировали на вулкане Шивелуч на Камчатке, следует из данных сайта Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

"Высота вулканического облака - до 3,5 тыс. м. Парогазовый шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 95 км к юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Высота Шивелуча - 3 283 м над уровнем моря, возраст 60-70 тыс. лет.