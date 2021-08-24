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Проезд по участку федеральной дороги "Амур" в Амурской области восстановили

Ливни спровоцировали подъем уровня рек в ряде районов и подмыли участки дорог в регионе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 августа. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили движение по участку федеральной дороги "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, которое ограничивали из-за угрозы размыва земляного полотна, сообщила во вторник пресс-служба министерства транспорта региона.

"Восстановлен проезд для всех видов транспорта на участке 1225-го км федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск в районе пгт Сиваки Амурской области. Движение осуществляется в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

23 августа Госавтоинспекция ограничила движение по участку из-за угрозы размыва земляного полотна в районе водопропускной трубы.

Дожди, прошедшие в Амурской области 21-22 августа, спровоцировали подъем уровня рек в ряде районов, подмыли участки дорог.

По информации Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 августа в области местами ожидаются ливни, в отдельных районах грозы, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

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