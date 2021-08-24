Дома и участки подтопило паводковыми водами в 40 населенных пунктах в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Амуре вызвал подтопления в 40 населенных пунктах в Хабаровском крае, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 24 августа, на территории Хабаровского края в 40 населенных пунктах в шести муниципальных образованиях Хабаровского края подтоплено 27 жилых домов, 95 приусадебных участков, 1 503 дачных участка, 427 земельных участков и 58 участков автодорог", - говорится в распространенном релизе. 23 августа в зоне паводка было 35 населенных пунктов.

Хабаровский край переживает четвертую волну паводка, предыдущие прошли без серьезных последствий.

Уровень Амура у Хабаровска начал снижаться 21-22 августа, за предыдущие сутки не изменился, оставшись на отметке 604 см при показателях опасного явления 600 см. Подъем воды идет ниже по течению. Так, у Комсомольска-на-Амуре вода поднялась на 18 см до отметки 587 см, опасным для города считается уровень 650 см.

Большинство домов подтопило в селе Корсаково-2, там дежурит группа спасателей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, у части людей есть городские квартиры, некоторые разместились у друзей и родственников. Почти 1,4 тыс. дач подтопило на островах у Хабаровска, там также работают патрульные группы. В самом городе под воздействием паводковых вод остается один жилой дом, 17 приусадебных участков и шесть участков дорог. Подтопления отмечаются в поселениях Хабаровского, Нанайского, Комсомольского и Амурского районов. В Комсомольске-на-Амуре вода зашла на территорию 13 дач.

"Согласно уточненному прогнозу гидрологов, прошедшие в бассейнах рек Уссури и Сунгари осадки не оказали значительного влияния на водность реки Амур. В течение недели у города Хабаровска дополнительного подъема уровня воды не прогнозируется. К 28 августа 2021 года у Комсомольска возможно достижение отметок 620-680 см. Однако специалисты отмечают, что нынешний паводок будет носить затяжной характер. Повышенная водность будет сохраняться долгое время, темп снижения прогнозируется достаточно медленный", - цитируют в сообщении замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - начальника управления гражданской обороны и защиты населения Андрея Прокопенко. Ранее сообщалось, что у Хабаровска на неделе вода вновь начнет подниматься, уровень может дойти до 650 см.