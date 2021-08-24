В Амурской области больше всего подтопленных домов остается в Благовещенском районе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 августа. /ТАСС/. Более ста домов и свыше 900 приусадебных участков остаются подтопленными в Амурской области. Больше всего - в селах Благовещенского района, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Приамурье подтоплено 112 жилых домов и 901 приусадебный участок. Подтопленными остаются жилые дома: в Благовещенском районе с. Владимировка - 52, с. Волково - три, с. Усть-Ивановка - один. Подтоплены приусадебные участки: в с. Владимировка Благовещенского района - 400, с. Волково - четыре, с. Усть-Ивановка - 10", - говорится в сообщении.

Дожди, прошедшие в Амурской области 21 и 22 августа, спровоцировали подъем уровня рек в ряде районов, подмыли участки дорог. Так, частично подтопило 21 участок автомобильных дорог в Тамбовском, Зейском, Серышевском, Михайловском, Архаринском, Белогорском, Ромненском, Мазановском, Шимановском районах. Без автомобильного сообщения остается девять населенных пунктов.

По данным амурских синоптиков, неустойчивая погода с дождями различной интенсивности в Амурской области сохранится до конца недели. Возможен дополнительный подъем уровней воды на малых реках.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков подтопило 1 586 жилых помещений, повредило 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе ввели режим ЧС федерального характера.