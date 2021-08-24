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СМИ: в Южной Корее тайфун вызвал наводнения и перебои с электроэнергией

Из опасных районов эвакуировали более 10 тыс. человек, сообщил телеканал YTN

СЕУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Тайфун "Омаис", прошедший минувшей ночью над южными регионами Республики Корея, вызвал перебои с энергоснабжением, затопил дома и дороги, вынудив эвакуировать из опасных районов более 10 тыс. человек. Об этом сообщает во вторник телеканал YTN.

По его данным, на курортном острове Чеджудо выпало 219 мм осадков, в портовом городе Пусан - 159 мм. Скорость порывов ветра достигала 19 м/с. В Пусане и Ульсане перебои с электроэнергией испытывали около 220 домохозяйств. Пожарные спасли 11 человек из подтопленных районов. Информации о погибших и раненых не поступало.

Из-за тайфуна отменены или отложены 86 авиарейсов. Синоптики прогнозируют продолжение осадков в южных районах страны во вторник.

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