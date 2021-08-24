Спасатели в горах Дагестана ищут пятерых человек, унесенных селевыми потоками

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Спасатели в Дагестане приступили к поискам пятерых человек, унесенных селевыми потоками в горах, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"Ведутся поиски пятерых человек. Двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали в Гунибском районе из-за поднятия уровня реки в Карадахской теснине. В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля: ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи, в котором находились два человека (мать и сын), и грузовую "Газель" в селе Куппа, в которой находился один мужчина", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, "Газель" была найдена в 300 м от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу, идут поиски водителя. "Помимо спасателей, в поисках задействовано и местное население", - добавил представитель ГУ МЧС.