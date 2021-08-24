В Башкирии экс-прокурор получил восемь лет колонии за взятки от муниципального депутата

УФА, 24 августа. /ТАСС/. Белорецкий межрайонный суд при повторном рассмотрении дела признал бывшего Учалинского межрайонного прокурора Башкирии виновным в получении взятки от муниципального депутата и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Белорецкий межрайонный суд при повторном рассмотрении дела счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил бывшему прокурору наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в пятикратном размере взятки в общей сумме 3,3 млн рублей. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, уголовное дело в отношении 42-летнего Учалинского межрайонного прокурора Наиля Халилова возбуждено за получение 150 тыс. рублей в качестве взятки от местного предпринимателя, являющегося муниципальным депутатом. По уточненным данным, общая сумма взяток составила 660 тыс. рублей.

Установлено, что подсудимый в период с 2016 по 2018 год получал от местного предпринимателя деньги за общее покровительство и попустительство по службе в его пользу. Организации занимались разработкой месторождений, добычей полезных ископаемых и обработкой природного камня.