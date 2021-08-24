В Якутию бортами МЧС привезли технику и оборудование для тушения природных пожаров

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Техника, продовольствие и оборудование от Росрезерва для тушения пожаров прибыли в Якутск двумя бортами Ил-76 МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Сегодня в Республику Саха (Якутия) авиацией МЧС России доставлен груз от Росрезерва для ликвидации последствий природных пожаров. Двумя бортами Ил-76 прибыли два автомобиля "Урал", продовольствие, ранцевые огнетушители, насосное оборудование, пожарные емкости и рукава", - говорится в сообщении.

Как отметили в региональном главке, в республике обстановка стабилизировалась, угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет. В регионе действуют 43 пожара, ликвидировано 12 на площади свыше 130 тыс. га, локализовано 6 на площади свыше 677 тыс. га, обнаружено пять новых возгораний. На тушении задействовано около 1,5 тыс. человек и 164 единицы техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.