ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Крыму ликвидировали цех по серийному производству синтетических наркотиков, оборудованный в частном доме в Красноперекопском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Подпольную лабораторию в частном домовладении Красноперекопского района организовали двое безработных, ранее судимых жителей города Севастополя. В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали местным жителям посредством закладок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "обнаружено более 450 грамм мефедрона и 150 литров наркосодержащей жидкости". "Также изъяты предметы, имеющие отношения к противоправной деятельности: лабораторная посуда, миксеры, мешалки, печи, весы, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры", - сообщается в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере"). Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы, говорится в сообщении.