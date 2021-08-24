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Авиарейсы между Сахалином и Кунаширом отменили из-за непогоды

Остальные рейсы в аэропортах выполняются по расписанию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями на острове Кунашир, сообщили ТАСС в пресс-службе сахалинского аэропорта во вторник.

"Рейсы отменены по метеоусловиям", - рассказали в пресс-службе. Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется.

По информации аэропорта, на 24 августа были запланированы три рейса из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и столько же обратно.

В Южно-Курильске пасмурная погода, дует ветер, туманно, но осадков нет. В Южно-Сахалинске дождливая, но спокойная погода. Все рейсы на прилет на вылет выполняются по расписанию.

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