Обещавший жениться мужчина с сайта знакомств обманул москвичку на $38 тыс.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Почти 3 млн рублей лишилась 57-летняя жительница Москвы, дав деньги в долг возлюбленному из Турции, с которым она познакомилась на сайте знакомств, надеясь выйти за него замуж. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 22 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя женщина. "Полицейские в ходе проверки установили, что в июне заявительница на сайте знакомств познакомилась с иностранцем, предположительно, гражданином Турции. Мужчина вошел к ней в доверие и под предлогом заключения брака получил в долг от безработной москвички примерно $38 325 (2 802 722 рублей)", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).