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Лесные пожары в России

Тюмень накрыли смог и запах гари из-за природных пожаров

В регионе за прошедшие сутки зафиксировали 13 лесных пожаров на площади более 38 га

ТЮМЕНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Смог и запах гари накрыли город Тюмень из-за природных пожаров, действующих в Тюменском районе и Курганской области, сообщил оперативный штаб Тюменской области.

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"Источником задымления в Тюмени 24 августа 2021 года являются природные пожары в Тюменском районе и Курганской области", - приводит оперштаб слова директора Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрея Михновича.

В оперштабе добавили, что вблизи Тюмени в районе ТЭЦ-2 действует почвенный (торфяной) пожар. На его тушение направлены силы и средства Главного управления МЧС России по Тюменской области. Специалисты отмечают, что торфяники могут гореть длительное время.

В период задымления жителям Тюмени рекомендуется избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром, не открывать окна, реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток. Рекомендуется сократить физическую нагрузку.

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", за прошедшие сутки зафиксировано 13 лесных пожаров на площади 38,41 га. Количество действующих лесных пожаров, в том числе локализованных - 11. За прошедшие сутки ликвидировано 7 лесных пожаров на площади 26,91 га. В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская область
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