В Свердловской области локализовали почти половину действующих лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Спасатели локализовали почти половину из 42 действующих в Свердловской области лесных пожаров, сообщил департамент информационной политики региона.

"В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. По данным на 10:00, в регионе действуют 42 природных пожара, из них локализованы 20. За сутки ликвидировано девять пожаров. Угрозы населению и постройкам нет", - говорится в сообщении.

Возгорания зафиксированы на территории лесничеств, которые находятся в границах Екатеринбурга, Березовского, Верхотурья, Гаринского, Дегтярского городских округов, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Махневского района, Нижнетуринского, Новолялинского, Полевского, Первоуральского, Пышминского, Ревдинского, Сухоложского, Серовского, Сосьвинского, Талицкого, Тугулымского, Таборинского, Туринского и Шалинского городских округов.

В зоне действия природного пожара в Первоуральском городском округе вблизи СНТ "Мирный" за сутки проложены три минерализованных полосы длиной по 1 км и шириной 4 м, проведен отжиг, отмечается в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, на 00:00 мск 24 августа площадь лесных пожаров в регионе составляет 3 513 га. В области продолжает действовать особый противопожарный режим.