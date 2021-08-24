{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В Свердловской области локализовали почти половину действующих лесных пожаров

Угрозы населению и постройкам нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Спасатели локализовали почти половину из 42 действующих в Свердловской области лесных пожаров, сообщил департамент информационной политики региона.

"В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. По данным на 10:00, в регионе действуют 42 природных пожара, из них локализованы 20. За сутки ликвидировано девять пожаров. Угрозы населению и постройкам нет", - говорится в сообщении.

Возгорания зафиксированы на территории лесничеств, которые находятся в границах Екатеринбурга, Березовского, Верхотурья, Гаринского, Дегтярского городских округов, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Махневского района, Нижнетуринского, Новолялинского, Полевского, Первоуральского, Пышминского, Ревдинского, Сухоложского, Серовского, Сосьвинского, Талицкого, Тугулымского, Таборинского, Туринского и Шалинского городских округов.

В зоне действия природного пожара в Первоуральском городском округе вблизи СНТ "Мирный" за сутки проложены три минерализованных полосы длиной по 1 км и шириной 4 м, проведен отжиг, отмечается в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, на 00:00 мск 24 августа площадь лесных пожаров в регионе составляет 3 513 га. В области продолжает действовать особый противопожарный режим.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
Водитель грузовика пытался нелегально вывезти в Китай 2,5 млн рублей из Забайкалья
Сотрудники таможни при осмотре багажника обнаружили более 3,3 млн рублей
Читать полностью