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В университете на западе Германии семь человек отравились неизвестным веществом

Следы химического вещества обнаружили на бутылках с водой и пакетами с молоком в одном из корпусов Технического университета Дартмштадта

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Семь человек на западе Германии обратились в понедельник за медицинской помощью с симптомами отравления. Об этом сообщил во вторник портал  Focus Online со ссылкой на полицию.

Следы химического вещества были обнаружены на бутылках с водой и пакетами с молоком в одном из корпусов Технического университета Дартмштадта (федеральная земля Гессен). Один из пострадавших - 30-летний студент - находится в критическом состоянии.

"Мы в шоке от того, что в нашем университете, по всей видимости, было совершено преступление", - заявила руководитель вуза Таня Брюль.

Полиция полагает, что вызвавшее реакцию организма вещество, было внутри питьевых упаковок. Других подробностей не сообщается, ведется следствие.

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