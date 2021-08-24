Из здания больницы в Ижевске эвакуировали около 90 человек из-за пожара

ИЖЕВСК, 24 августа. /ТАСС/. Пожар возник в городской больнице № 3 в Ижевске, из здания эвакуировано около 90 человек, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Удмуртии.

"От очевидца поступило сообщение о пожаре в бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики "Городская больница № 3" Минздрава Удмуртии на улице Нагорной в Ижевске. Также поступил сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации. На место направлены силы и средства Ижевского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу вызова. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела оконная рама лестничной клетки между третьим и четвертым этажами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что персонал больницы уже проводил эвакуацию, всего эвакуировано 87 человек, из них 24 человека не транспортабельных. Звенья газодымозащитной службы спасли пятерых человек, погибших и пострадавших нет. По данным пресс-службы, общая площадь пожара составила 3 кв. м, возгорание было ликвидировано за девять минут с момента прибытия.