В Карелии умер третий житель Белоруссии после отравления алкоголем

ТАСС, 24 августа. Число умерших после отравления суррогатным алкоголем в Пудожском районе Карелии увеличилось до трех. Еще пятеро остаются в больницах, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе минздрава республики.

"Всего [в воскресенье] отравились восемь человек. Один умер до приезда скорой помощи, второй - в Пудожской ЦРБ, третий - в Медвежьегорской ЦРБ. За жизнь еще пятерых борются врачи", - сообщили в пресс-службе.

Еще двое отравившихся находятся в Республиканской больнице им. В. А. Баранова в Петрозаводске в крайне тяжелом состоянии. "Специалисты делают все возможное для спасения пациентов, но благоприятных прогнозов не дают", - добавил собеседник агентства. Состояние еще троих пациентов, поступивших в понедельник в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное, добавил он.

22 августа восемь жителей Белоруссии, работавшие на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. "Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество - метиловый спирт", - сообщили в минздраве республики.

Региональным следственным управлением СК РФ по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.