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Полиция начала проверку после стрельбы из окна квартиры в центре Москвы

Мужчина стрелял из пневматического пистолета

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства стрельбы из окна квартиры на Комсомольском проспекте в Москве, где проживает 73-летний мужчина. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"23 августа в дежурную часть ОМВД России по району Хамовники поступило сообщение о том, что неизвестный из окна своей квартиры на Комсомольском проспекте, дом 49, стреляет из пневматического пистолета. Полицейские, прибыв на место, установили квартиру, из которой велась стрельба, в ней проживает мужчина 1947 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

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