Эксперты: пожарные не имели никаких шансов спасти людей из "Зимней вишни" Кемерове

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пожарные физически не могли спасти людей из горящего здания кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в 2018 году. Такое мнение высказали ТАСС эксперты в области пожарной безопасности на просьбу прокомментировать завершение судебного процесса над пожарными Сергеем Гениным и Андреем Бурсиным, которые обвиняются в халатности при тушении пожара в ТРЦ. Во вторник судья Заводского суда Кемерова удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, дата начала оглашения приговора будет определена позднее.

"У пожарных не было ни единого шанса спасти 60 человек. Это ясно даже не пожарному. Это не может быть халатностью", - сообщил ТАСС пожарный эксперт, доктор технический наук Юрий Глуховенко. По его словам, звено Сергея Генина пыталось спасти людей, оно шло в огонь, но для сбора необходимых сил и средств на их спасение понадобилось бы полтора часа. При этом в кемеровском пожарно-спасательном гарнизоне могло бы и вовсе не набраться необходимого количества газодымозащитников, которые бы вывели людей. "У второго обвиняемого в халатности пожарного Андрея Бурсина, руководившего на начальном этапе тушением "Зимней вишни", не было в распоряжении таких сил", - сказал Глуховенко.

С ним согласен и доктор технических наук, председатель Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин. "Пожарные всегда попадают в ситуацию неопределенности, поскольку они не знают состояние объекта, как сработали системы, в каком состоянии эвакуационные пути и выходы. В этой ситуации они ничего не могли сделать физически. Но они спасли человека - и это максимум, что можно было сделать", - считает он. Газодымозащитники, в функции которых входит спасение из людей горящих зданий, не могли вскрыть запертые двери эвакуационных путей, поскольку у них нет с собой необходимых инструментов. "Да и по всем нормам пожарные исходят из того, что пути эвакуации свободны", - добавил Мешалкин.

"Поскольку люди из кинотеатра не вышли до наступления опасных факторов пожара, у них было 5-6 минут, звено Генина не могло их эвакуировать через дым, а спасти звено может только одного человека. И они его спасли", - отметил в свою очередь профессор кафедры надзорной деятельности Академии Государственной противопожарной службы МЧС Сергей Назаров.

Как заметил Мешалкин, обвинительный приговор в отношении кемеровских пожарных может негативно сказаться на всей системе пожаротушения. "Это приведет к полной деградации противопожарной службы, во всяком случае оперативных подразделений. Пожарные просто физически стали бояться сделать что-то не так. И в последнее время они стали чаще гибнуть", - добавил он.

Ситуация с торговыми центрами

Мешалкин также отметил, что здания с массовым пребыванием людей, включая торговые центры, спустя три года после трагедии в кемеровской "Зимней вишне" по-прежнему не до конца безопасны. "Ничего не изменилось с тех пор, три года прошло: те же самые залы в том же Кемерове. Некоторое время назад я участвовал в рассмотрении документации по аналогичному объекту, все то же самое: та же самая этажность, то же количество выходов, те же кинозалы на последнем этаже и так далее. Даже нормативная база практически не изменилась", - сказал Мешалкин.

Он напомнил, что после пожара в "Зимней вишне" такие здания, как торговые центры, были отнесены к категории высокого риска. Это подразумевает, что инспекторы МЧС могут проверять их не реже двух раз в год. Однако, по мнению эксперта, условия работы инспекторов ужесточились. А собственник может приводить объект в порядок только к визиту проверяющего, забывая в дальнейшем о мерах безопасности.

Эксперты, опрошенные ТАСС, сходятся во мнении, что ответственность за гибель людей лежит на тех, кто неправильно эксплуатировал здание "Зимней вишни" и кто закрыл эвакуационные выходы.