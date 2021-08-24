Эксперты: пожарные не имели никаких шансов спасти людей из "Зимней вишни" Кемерове

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пожарные физически не могли спасти людей из горящего здания кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в 2018 году. Такое мнение высказали ТАСС эксперты в области пожарной безопасности на просьбу прокомментировать завершение судебного процесса над пожарными Сергеем Гениным и Андреем Бурсиным, которые обвиняются в халатности при тушении пожара в ТРЦ. Во вторник судья Заводского суда Кемерова удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, дата начала оглашения приговора будет определена позднее.
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"У пожарных не было ни единого шанса спасти 60 человек. Это ясно даже не пожарному. Это не может быть халатностью", - сообщил ТАСС пожарный эксперт, доктор технический наук Юрий Глуховенко. По его словам, звено Сергея Генина пыталось спасти людей, оно шло в огонь, но для сбора необходимых сил и средств на их спасение понадобилось бы полтора часа. При этом в кемеровском пожарно-спасательном гарнизоне могло бы и вовсе не набраться необходимого количества газодымозащитников, которые бы вывели людей. "У второго обвиняемого в халатности пожарного Андрея Бурсина, руководившего на начальном этапе тушением "Зимней вишни", не было в распоряжении таких сил", - сказал Глуховенко.
С ним согласен и доктор технических наук, председатель Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин. "Пожарные всегда попадают в ситуацию неопределенности, поскольку они не знают состояние объекта, как сработали системы, в каком состоянии эвакуационные пути и выходы. В этой ситуации они ничего не могли сделать физически. Но они спасли человека - и это максимум, что можно было сделать", - считает он. Газодымозащитники, в функции которых входит спасение из людей горящих зданий, не могли вскрыть запертые двери эвакуационных путей, поскольку у них нет с собой необходимых инструментов. "Да и по всем нормам пожарные исходят из того, что пути эвакуации свободны", - добавил Мешалкин.
"Поскольку люди из кинотеатра не вышли до наступления опасных факторов пожара, у них было 5-6 минут, звено Генина не могло их эвакуировать через дым, а спасти звено может только одного человека. И они его спасли", - отметил в свою очередь профессор кафедры надзорной деятельности Академии Государственной противопожарной службы МЧС Сергей Назаров.
Как заметил Мешалкин, обвинительный приговор в отношении кемеровских пожарных может негативно сказаться на всей системе пожаротушения. "Это приведет к полной деградации противопожарной службы, во всяком случае оперативных подразделений. Пожарные просто физически стали бояться сделать что-то не так. И в последнее время они стали чаще гибнуть", - добавил он.
Ситуация с торговыми центрами
Мешалкин также отметил, что здания с массовым пребыванием людей, включая торговые центры, спустя три года после трагедии в кемеровской "Зимней вишне" по-прежнему не до конца безопасны. "Ничего не изменилось с тех пор, три года прошло: те же самые залы в том же Кемерове. Некоторое время назад я участвовал в рассмотрении документации по аналогичному объекту, все то же самое: та же самая этажность, то же количество выходов, те же кинозалы на последнем этаже и так далее. Даже нормативная база практически не изменилась", - сказал Мешалкин.
Он напомнил, что после пожара в "Зимней вишне" такие здания, как торговые центры, были отнесены к категории высокого риска. Это подразумевает, что инспекторы МЧС могут проверять их не реже двух раз в год. Однако, по мнению эксперта, условия работы инспекторов ужесточились. А собственник может приводить объект в порядок только к визиту проверяющего, забывая в дальнейшем о мерах безопасности.
Эксперты, опрошенные ТАСС, сходятся во мнении, что ответственность за гибель людей лежит на тех, кто неправильно эксплуатировал здание "Зимней вишни" и кто закрыл эвакуационные выходы.