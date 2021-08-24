Число военных, привлеченных для тушения лесного пожара в Марий Эл, увеличат до 100

24 августа. ТАСС. Численность военных, задействованных в тушении лесного пожара в Марий Эл, будет увеличена с 60 до 100 человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе губернатора.

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"Численность военных, задействованных в тушении лесного пожара, будет увеличена с 60 до 100 человек. Кроме того, будут привлечены силы Управления Росгвардии по Республике Марий Эл", - сообщили в пресс-службе.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев во вторник провел совещание с членами оперативного штаба региона. Он поставил задачу ликвидировать все очаги возгорания до 1 сентября.

С 19 августа в лесах на территории Марий Эл введен режим ЧС регионального характера. На базе Главного управления МЧС по республике развернут оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По последним данным, площадь активного горения крупного природного пожара на территории Марий Эл сократилась с 34 до 27 га.