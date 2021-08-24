В Балашихе задержали выманившего крупную сумму у жительницы Севастополя "жениха" из Африки

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали иностранца, который подозревается в том, что, представившись пилотом и пообещав дорогие подарки, выманил у жительницы Севастополя крупную сумму денег, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Московской области сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю при участии Росгвардии по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан гражданин одного из государств Западной Африки", - сказала Волк. По данным ведомства, в апреле текущего года жительница Севастополя в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной, который представился одиноким иностранцем, пилотом гражданской авиации. Уже после нескольких дней переписки он сообщил женщине, что отправил из-за границы для нее подарки - элитную парфюмерию, ювелирные изделия известных брендов, а также все свои накопления - $100 тыс. - для покупки недвижимости.

"Мужчина уверял, что в скором времени они будут жить вдвоем в собственном доме. В подтверждение своих слов он прислал фотографию дорогостоящих подарков, но тут же написал, что для беспрепятственной переправки ценностей и валюты через границу на таможне нужно заплатить крупную пошлину. Якобы для того, чтобы уладить возникшие трудности, аферист убедил женщину осуществить восемь денежных переводов на указанные им банковские счета. Получив денежные средства, иностранец признался жительнице Севастополя, что обманул ее, поскольку нуждался в деньгах, после чего потерпевшая обратилась с заявлением в полицию", - отметила Волк. Она уточнила, что севастопольские полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его в подмосковной Балашихе. Как оказалось, задержанный не имеет никакого отношения к гражданской авиации, а во время общения с потерпевшей использовал вымышленное имя и чужую фотографию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе обыска у подозреваемого были изъяты планшетные и портативные компьютеры, средства связи, банковские и СИМ-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. У следствия имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к ряду аналогичных противоправных деяний. Мужчина заключен под стражу.