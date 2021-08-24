Бастрыкин затребовал доклад о расследовании исчезновений детей в Тюмени

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовных дел об исчезновении детей в Тюмени с 1997 года. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время. Уголовное дело (ст. 105 УК РФ - "Убийство") находится в производстве Главного следственного управления СК РФ", - сказала она.

Петренко пояснила, что предметом внимания главы ведомства стали озвученные в СМИ данные по обстоятельствам пропажи детей в Тюменской области. "Речь идет о девяти фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних в условиях неочевидности, начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее", - сказала она. Последним стало исчезновение этим летом 8-летней Насти Муравьевой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчного в Тюмени.

"Глава ведомства потребовал от следователей представить в докладе тщательный анализ имеющихся сведений по всем указанным эпизодам преступлений", - сообщила Петренко.