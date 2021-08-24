В Тюмени выявили загрязнение воздуха из-за лесных пожаров

ТЮМЕНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Превышение содержания мелкодисперсных частиц обнаружили в Тюмени, где ощущается запах гари, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области во вторник.

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"Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области организован лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе: диоксид серы, диоксид азота, окись углерода, бенз(а)пирен, формальдегид, углерод (сажа), взвешенные вещества, мелкодисперсные частицы (РМ10, РМ2,5) в г. Тюмени. По результатам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" в пробах атмосферного воздуха, отобранных в утренние часы 24.08.2021 в г. Тюмени, отмечается превышение содержания мелкодисперсных частиц (РМ10, РМ2,5)", - говорится в сообщении.

Пробы отбирались как в центре города, так и жилых районах, приближенных к окружной дороге.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора ТАСС не смогли уточнить, насколько содержание мелкодисперсных частиц в воздухе превышено. "Специалисты следят за происходящим", - добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что Тюмень окутало смогом от природных пожаров в Тюменской и Курганской областях.