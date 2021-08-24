Суд отказался назначить условное наказание сбежавшему из ИВС в Подмосковье

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мособлсуд отказался заменить реальный срок на условный одному из сбежавших из ИВС в Истре Ивану Цуркану по делу о нападении на полицейского, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить решение первой инстанции по делу Цуркану, признанного виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (нападение на сотрудника правоохранительных органов, не опасного для его жизни и здоровья), без изменения, а жалобу защиты осужденного - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Цуркану до побега - в июле 2021 года - был осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему было назначено наказание в виде восьми месяцев колонии общего режима. После этого осужденный обжаловал приговор, надеясь получить условное наказание.

Как сказано в апелляционной жалобе Цуркану, он полностью признал вину и объяснил нападение на полицейского тем, что накануне у него умерла тетя, и он совершил преступление в силу тяжелого эмоционального переживания, вызванного смертью близкого человека. Адвокат Цуркану заявил, что у него есть двое малолетних детей, что является смягчающим обстоятельством.