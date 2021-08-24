В Калуге водитель легковушки сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

ТАСС, 24 августа. Водитель иномарки на пешеходном переходе в Калуге сбил женщину с пятилетним ребенком. В результате случившегося женщина умерла, мальчика госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной информации, водитель Kia Rio, двигаясь со стороны Калуги в сторону поселка Воротынск, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух граждан: женщину 1963 года рождения и несовершеннолетнего ребенка (мальчик) 2015 года рождения", - сообщает пресс-служба.

В результате ДТП женщина умерла, ребенок с травмами доставлен в больницу.