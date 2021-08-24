Москвичка пожаловалась в полицию из-за обезображенного в косметологической клинике лица

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы проводят проверку после заявления о халатности сотрудников одной из косметологических клиник, где во время операции женщине изуродовали лицо. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

23 августа в полицию с заявлением обратилась 50-летняя женщина. Она сообщила, что заключила договор с клиникой на оказание медицинских услуг, качеством выполнения которых она осталась недовольна. "После проведения операции на лице заявительница посчитала халатными действиями специалистов, ей были причинены телесные повреждения, обезобразившие лицо, а также нанесли ей материальный ущерб в 225,8 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.