Вода в реке Иркут в Иркутске поднялась выше критической отметки

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Иркут в Иркутске во вторник превысил критическую отметку на 2 см, достигнув 322 см. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Уровень воды в реке Иркут на территории города превысил критическую отметку и составляет 322 см при критической 320 см. При этом в самой нижней точке - на улице Пляжной в поселке имени Горького - подтоплений жилых домов нет. <…> Сдержать воду позволяет насыпной вал, который сделали вдоль береговой линии", - говорится в сообщении.

На реке ведется круглосуточный мониторинг. В городе подготовлены пункты временного размещения. В поселке имени Горького продолжают отсыпку берега там, где это необходимо. Также предстоит отсыпать территорию в одном из садоводств Иркутска, где вода вышла на автомобильную дорогу. В ближайшее время это место обследуют гидрологи.

Повышение уровня воды в реке связано с обильными осадками. Иркут является левым притоком Ангары, для него характерно быстрое течение, а также летние паводки.

На протяжении лета повышение уровня воды фиксируется также в реке Ангаре, что связано с полноводностью Байкала и как следствие - увеличенным расходом воды на Иркутской ГЭС. В Иркутске подтоплены острова на Ангаре и участок набережной.