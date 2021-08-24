Фронт пожара в мордовском заповеднике находится в 1,5 км от Сарова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Очаги горения на территории ЗАТО Саров Нижегородской области на данный момент не зафиксированы, фронт пожара находится на расстоянии около 1,5 км от периметра территории. Об этом сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), находящегося на территории ЗАТО.

"Очагов горения на территории города Сарова не зафиксировано. Фронт огня находится на расстоянии около 1,5 км от периметра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации пожара принимают участие более 1,1 тыс. человек и более 250 единиц техники. К тушению привлечена дополнительная авиатехника: вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-32 и самолет Бе-200.

По данным пресс-службы, площадь активного горения лесов составляет около 300 га.

Ранее в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров был введен межрегиональной режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Было принято решение усилить авиационную группировку.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области. На место были направлены спасатели и пожарные из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал".