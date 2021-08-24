В Якутии оперативники изъяли около 3 кг природного золота

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Оперативники задержали работников трех золотодобывающих предприятий Оймяконского района Якутии, изъято около 3 кг природного золота стоимостью более 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

"Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции отделения МВД России по Оймяконскому району совместно с региональным управлением ФСБ России проведен комплекс мероприятий по пресечению незаконного оборота драгоценных металлов. В результате оперативниками задержаны работники трех золотодобывающих предприятий Оймяконского района", - говорится в сообщении.

Инспекторы дорожно-патрульной службы районного отделения полиции на автодороге "Колыма" остановили внедорожник под управлением 46-летнего жителя Магаданской области. "В ходе досмотра автомобиля обнаружены и изъяты два свертка с россыпным природным золотом общим весом более 1,5 кг. Установлено, что мужчина, являясь начальником участка и имея доступ к золотоприемной кассе, похитил драгоценный металл с целью дальнейшего сбыта", - добавили в пресс-службе. Согласно экспертизе, стоимость похищенного золота составила около 6,5 млн рублей.

Также была пресечена попытка кражи 119 г промышленного золота с территории горнорудного участка, расположенного в 150 км от поселка Усть-Нера. Промывальщик геологических проб артели спрятал золото в своих личных вещах. Золото стоимостью свыше 500 тыс. рублей было изъято. "Помимо этого, в краже драгоценного металла уличены двое работников еще одного рудника. Установлено, что жители Челябинской области 41 и 46 лет, вступив между собой в преступный сговор, похитили россыпное золото массой свыше 1,3 кг и общей стоимостью более 5 млн рублей. В целях вывоза в соседний регион они спрятали сырье во внедорожнике, принадлежащем одному из злоумышленников. Драгметалл изъят", - добавили в ведомстве.

Следователем отделения МВД России по Оймяконскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ч. 4 и 5 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга"). В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Изъятое золото будет обращено в доход государства.