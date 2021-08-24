Режим повышенной готовности ввели в районе Волгоградской области из-за ущерба от стихии

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ольховского района Волгоградской области ввели режим повышенной готовности в муниципалитете, на территории которого стихией повреждены крыши трех соцобъектов и 16 частных домов, а также повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил ТАСС глава Ольховского муниципального района Алексей Солонин.

Ранее сообщалось, что накануне ветром дождем и градом повреждены кровли двух дошкольных образовательных учреждений, сельского дома культуры, а также крыши 16 частных домовладений на территории поселка Нежинский, хуторов Песковатка и Гурово Ольховского муниципального района. Погибших и пострадавших нет.

"В муниципалитете введен режим повышенной готовности. Ждем справку с Росгидромета на предмет опасного явления, и если оно подтвердится, будем принимать решение о введении режима ЧС. В любом случае - все пострадавшие объекты будем восстанавливать собственными силами", - сказал глава района.

Крыши пяти из 16 частных домов сорваны полностью, у 11 домов кровля повреждена частично. Сильно повреждена кровля Нежинского детского сада. Межведомственая комиссия оценивает причиненный стихией ущерб, подсчитывается число необходимых для ремонта стройматериалов. Последствия стихии сейчас устраняют четыре бригады, уточнил Солонин.

"Предварительно, до конца этой недели пострадавшие детсады работать не будут. Там необходимо оценить последствия стихии не только на кровле, но и внутри зданий", - добавил собеседник агентства.

Ситуация находится на контроле органов прокуратуры Волгоградской области до фактического восстановления повреждений, сообщила пресс-служба ведомства региона.