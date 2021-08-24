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По факту гибели рыбы в реке под Воронежем после сброса из канализации начали проверку

В городе Россошь произошла авария на коммунальных сетях

ВОРОНЕЖ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту гибели рыбы в реке Россошь под Воронежем из-за попадания в нее канализационных стоков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Проводится проверка исполнения законов в жилищно-коммунальной сфере по факту ограничения водоснабжения населения города Россошь, а также природоохранного законодательства в связи с попаданием канализационных стоков в реку Россошь в результате данной коммунальной аварии. Ситуация с ограничением водоснабжения и попаданием канализационных стоков в реку Россошь, вызвавшим гибель рыбы, поставлена на контроль в прокуратуре области", - говорится в сообщении пресс-службы.

В воскресенье утром в городе Россошь Воронежской области из-за провала грунта и аварии на канализационном коллекторе был отключен главный водозабор, без воды остались 33 153 человека, это более половины жителей города. В настоящее время без воды остаются 300 многоквартирных домов, 19 социальных учреждений, две больницы, в городе прекратили работу все детские сады. В городе определены десятки точек, куда жителям доставляется вода. В понедельник в реке Россошь была зафиксирована гибель рыбы.

Аварийные бригады ведут ремонт на двух участках, власти города не называют сроки устранения аварийной ситуации.

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РоссияВоронежская область
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