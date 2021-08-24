Суд назначил 300 тыс. рублей штраф жителю Архангельска за пропаганду терроризма

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Житель Архангельска осужден за публичное оправдание и пропаганду терроризма, ему назначен штраф 300 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Архангельской области.

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении 40-летнего жителя Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма"). Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что житель Архангельска в ноябре 2019 года публично разместил в интернете материал, оправдывающий терроризм, а именно видеозапись с выступлением одного из чеченских террористов. Обвиняемый адресовал указанную информацию широкому кругу лиц, заведомо зная, что она доступна всем пользователям социальной сети "ВКонтакте". Также на своей персональной странице в соцсети он заявлял о признании идеологии и практики терроризма правильными, пропагандировал совершение террористических актов.

Уголовное дело возбуждено и расследовано управлением ФСБ России по Архангельской области. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.