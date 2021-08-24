Информация о минировании здания Мосгорсуда не подтвердилась

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании здания Мосгорсуда не подтвердилась, учреждение вернулось к работе в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы суда Валерий Лазарев.

Ранее в Мосгорсуде была объявлена эвакуация посетителей и сотрудников из-за анонимного сообщения о минировании, были эвакуированы 865 человек. "Проверка сообщения о минировании завершена. Мосгорсуд приступил к работе в штатном режиме. Взрывные устройства не обнаружены", - сказал он.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.