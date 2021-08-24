На реках Приамурья не зафиксировали опасных гидрологических явлений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 августа. /ТАСС/. Опасных или неблагоприятных явлений на реках Амурской области нет, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"На сегодня опасных или неблагоприятных гидрологических явлений на реках области нет. Об этом доложил на заседании КЧС Виталий Соловьев, директор Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дожди, прошедшие в Амурской области в минувшие выходные, спровоцировали подъем уровня рек в ряде районов.

На вечер вторника в Амурской области остаются подтопленными 57 жилых домов, 595 приусадебных участка. Освободились от воды 306 приусадебных участка и 23 участок автомобильных дорог.

Из-за паводка сложная ситуация сложилась в Октябрьском районе. "Возле села Мухино глава с добровольцами укрепляли дамбу и мост, воды много. Уложено 5 тыс. мешков с песчано-гравийной смеси", - цитирует пресс-служба слова министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексея Севастьянова.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.