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В Москве мужчина выстрелил в женщину, срывавшую цветы с клумбы

Пострадавшей оказали первую помощь на месте, госпитализация не потребовалась

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мужчина выстрелил в ногу женщине на востоке Москвы, которая срывала цветы с клумбы, посаженной его супругой. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне около 23:00 на улице Старый Гай мужчина из окна второго этажа выстрелил из травматического пистолета в колено женщине, которая срывала с клумбы цветы. Как оказалось, эти цветы были посажены его женой", - рассказал собеседник агентства.

Стрелком оказался уроженец Сухума. Пострадавшей оказали первую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Полиция начала доследственную проверку.

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