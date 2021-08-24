Тургоякское шоссе перекрыли из-за дыма от пожаров в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыто на Тургояксом шоссе в Миассе (Челябинская область) из-за задымления, вызванного пожарами. Об этом сообщили в городском управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций во вторник.

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"Из-за задымления на Тургоякском шоссе ограничено движение для транспорта на промежутке от остановки "КБ им. Макеева" до машгородка. Просим выбирать другой маршрут до северной части города. На месте ведутся работы по тушению пожара", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, для тушения пожара привлечены все возможные силы. Ожидается, что в ближайшее время движение будет восстановлено.