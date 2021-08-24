Радионова: расчет ущерба от разлива нефти в Новороссийске займет дополнительное время

ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 24 августа. /ТАСС/. Специалистам Росприроднадзора потребуется дополнительное время для оценки ущерба от разлива нефти в Новороссийске, который произошел 7 августа, в связи с отсутствием первоначальных данных об объеме разлившейся нефти, сообщила во вторник на пресс-конференции в ВДЦ "Орленок" глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Посчитать одномоментно не можем в отличие от Норильска (ЧП с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году). В Норильске мы быстро очень сняли все данные с объема хранящегося топлива в той цистерне, в которой находилось, поэтому мы четко знали базовую цифру. Здесь другая ситуация - мы вынуждены догадываться, сколько излилось в окружающую среду. На сегодняшний день точный объем попавшей в водную акваторию нефти я вам не скажу, поскольку проводятся расчеты", - сказала Радионова, отвечая на вопрос об оценке ущерба после разлива нефти в Новороссийске. Она уточнила, что в Норильске на данную процедуру ушло около больше месяца.

По словам главы ведомства, данные по объемам попадания нефтепродуктов в море в Новороссийске постоянно разнились, на данный момент ведомство запрашивает ряд документов, среди которых документы с судна и документы компании, которая произвела поставку нефти на судно. Она уточнила, что ряд документации изъят в рамках расследования уголовного дела. Радионова сообщила, что ведомство также сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает, на взаимный обмен документами.

"Всем понятно, что нефть попала в воду, это нам доказывать не придется: есть видео очевидцев с понятным таймингом, [анализ будет производиться] на основании этого расчета: как выглядит оборудование, сколько прошло времени до момента закрытия задвижки, какой диаметр трубы, какая скорость подачи, какое было давление в этот момент - как только мы получим все документы", - отметила она.