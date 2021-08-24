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Врачи выписали из больницы годовалую девочку, найденную в лесу под Смоленском

Угрозы здоровью ребенка нет

ТАСС, 24 августа. Медики Смоленской областной детской клинической больницы выписали годовалую девочку, найденную после трехдневных поисков в лесу под Смоленском. Об этом сообщили ТАСС во вторник в региональном департаменте по здравоохранению.

В субботу медики стабилизировали состояние ребенка, найденного после трехдневных поисков, и перевели девочку из реанимации в общее отделение в состоянии средней степени тяжести.

"Девочку выписали сегодня днем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, здоровью девочки ничего не угрожает. Все время в больнице рядом с ней находилась мама.

В пятницу поисковики нашли девочку, пропавшую утром 17 августа в Темкинском районе Смоленской области, в лесу, в четырех километрах от дома ее семьи. Ребенка искали днем и ночью специалисты и сотни волонтеров. Как сообщалось, девочка после обнаружения в лесу была доставлена в отделение реанимации Смоленской областной детской клинической больницы для проведения необходимых обследований, где врачи наблюдали за состоянием ее здоровья.

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