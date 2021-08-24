Площадь пожара, из-за которого перекрыли трассу на Урале, составляет 50 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Площадь природного пожара в Свердловской области, из-за которого перекрыли участок федеральной трассы Пермь - Екатеринбург, составляет 50 га. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник департаментом информационной политики региона.

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"Природный пожар площадью в 50 га действует в лесном массиве в районе горы Волчиха", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что по поручению губернатора области Евгения Куйвашева сотрудники Уральской авиабазы совместно с сотрудниками МЧС задействованы в тушении пожара. Общая численность группировки - 70 человек и 12 единиц техники. На место тушения природного пожара выехал глава Первоуральска Игорь Кабец.

Пожар произошел днем 24 августа. Для автомобилей организован объезд по другим дорогам. По данным источника ТАСС в экстренных службах, огонь угрожает трем населенным пунктам: поселку Магнитка, совхозу "Первоуральский", СНО "Волчиха".