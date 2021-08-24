Избивших пациентку санитаров психиатрической бригады уволили из больницы Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудников психиатрической больницы, которые избили женщину в лифте жилого дома в Ярославле, уволили из медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Сотрудники психиатрической бригады, избившие пациентку, уволены за грубое нарушение служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как сообщил главный врач Ярославской областной психиатрической больницы Александр Петров, поступившую в больницу женщину осмотрели специалисты. Опасений за физическое здоровье пациентки нет. Также в медицинском учреждении была проведена внутренняя проверка.

"В должностных инструкциях совершенно четко прописано, как они (санитары - прим. ТАСС) должны вести себя с пациентами, что им можно, что нельзя. Работа очень непростая, но это не подразумевает не то, что жестокость, сотрудники всегда должны быть гуманны, вежливы и корректны, даже при применении физических мер. <…> И в стенах больницы наказания пациентов за нарушение дисциплины быть не может. Пациенты не наказываются, они у нас лечатся", - приводит пресс-служба слова Петрова.

Видео с избиением девушки появилось в "ВКонтакте" в понедельник. На записи видно, как два санитара психиатрической бригады заводят в лифт девушку со связанными руками. Когда двери лифта закрываются, мужчины начинают наносить ей удары в бок и по голове. Инцидент якобы произошел в жилом доме во Фрунзенском районе Ярославля.

После появления видео в соцсетях и СМИ следственные органы и прокуратура начали проверку. Также в понедельник департамент здравоохранения Ярославской области начал проверку в связи с инцидентом.