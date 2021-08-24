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Алкоголь, которым отравились восемь человек в Карелии, приобрели за пределами региона

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 24 августа. Алкогольная продукция, которой отравились восемь человек в Карелии, четверо из которых умерли, приобреталась за пределами республики. Об этом сообщили во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась [отравившимися] рабочими не на территории Республики Карелия. В настоящее время по указанию руководителя следственного управления Евгения Швеца для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, следователи выясняют происхождение спиртосодержащей продукции, допрашивают причастных к происшествию лиц, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления.

Расследование уголовного дела, возбужденного после происшествия по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц"), поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Республике Карелия.

По данным региональных властей, 22 августа в Пудожском районе республики суррогатным алкоголем отравились восемь жителей Белоруссии, работавших на одном из предприятий. Один умер на месте, трое умерли в больнице, еще четверо остаются в стационарах.

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