Глава Башкирии назвал пожарную ситуацию в регионе стабильной

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами в республике Башкирия должна улучшиться к концу недели. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава региона Радий Хабиров в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

"У нас постоянно появляются новые вспышки пожаров, мы их постоянно локализуем. Каждый день идет увеличение пожаров - каждый день локализуем. Поэтому мы проблем на данный момент не видим. К концу недели мы ожидаем похолодание и дожди. По сути, нам надо продержаться эту неделю", - сказал Хабиров.

По словам главы республики, сил и средств в регионе достаточно. Есть возможность массово привлекать волонтеров, но на данный момент необходимости в этом нет.

По последним данным МЧС, в республике продолжают действовать 15 очагов природных пожаров на общей площади 1,3 тыс. га. Всего в тушении пожаров принимают участие 353 человека, в распоряжении которых 76 единиц техники.