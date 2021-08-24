В Москве за семь месяцев произошло 55 ДТП с электросамокатами

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 50 ДТП с участием электросамокатов произошло в Москве за семь месяцев текущего года. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности - электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы. Стоит отметить, что почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них", - сказала она.

В МВД России призвали участников дорожного движения, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, соблюдать установленные правила и использовать средства защиты.

В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс. Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала.