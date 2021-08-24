Прокуратура проверит предприятие, сбросившее отходы в реку в Кирове, где заметили мор рыбы

КИРОВ, 24 августа. Специалисты Министерства охраны окружающей среды Кировской области выявили предприятие, которое могло загрязнить реку Мостовицу в Кирове, где люди заметили мор рыбы. Прокуратура региона начала проверку предприятия, сообщили в пресс-службе правительства области в пятницу.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку ситуации с загрязнением реки Мостовицы в садоводческом товариществе "Автомобилист" в черте Кирова, где местные жители зафиксировали мор рыбы.

"Министерство охраны окружающей среды Кировской области проверило информацию о гибели рыбы в реке Мостовица. Осмотрен квадрат между садоводческими товариществами "Автомобилист", "Искожовец", ст. Ломовская, проездом Колесникова. В районе проезда установлен сброс сточных вод с территории огороженной промышленной площадки на землю в направлении реки Мостовица, а также размещение жидких отходов вблизи промплощадки. Отобраны пробы сточной и поверхностной воды реки, в исследуемых пробах выявлено наличие загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Для проведения проверки в отношении хозяйствующего субъекта министерство направило материалы в Кировскую межрайонную природоохранную прокуратуру. "Надзорное ведомство инициировало проверку предприятия, осуществляющего сброс отходов", - отметили в министерстве.