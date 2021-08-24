Авиацию и пожарный поезд привлекли к тушению пожара в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Вертолеты и пожарный поезд привлечены к тушению природного пожара в Свердловской области, из-за которого перекрыт участок федеральной трассы Пермь - Екатеринбург. Об этом сообщили во вторник журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Задействован вертолет МЧС МИ-8, планируется вылет вертолета МИ-8 Росгвардии, ожидается прибытие пожарного поезда", - сообщили в департаменте.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что для забора воды в 5 км от пожара находится Волчихинское водохранилище. По данным пресс-службы, организовано взаимодействие с руководством горнолыжного курорта "Волчиха" для эвакуации персонала. "В летний период горнолыжная база "Волчиха" не работает. Ближайшие населенные пункты СНТ "Волчиха" и поселок Магнитка находится в 2 км и 3 км от пожара", - пояснили там.

По данным властей, площадь природного пожара составляет 50 га. "Уралуправтодор" сообщал, что трасса будет перекрыта пока не потушат пожар.